В Татарстане по нацпроекту отремонтируют 23 моста на 1,8 млрд рублей

В Татарстане по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» начнется ремонт 23 мостов, 19 из которых будут введены в эксплуатацию в этом году. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Будут выполнены работы по замене поврежденных железобетонных и стальных конструкций, укреплению опор и устройству асфальтобетонного покрытия», — отметили в министерстве.

На ремонтные работы в этом году предусмотрено 1,8 млрд рублей. Они будут организованы в 20 муниципальных образованиях.

В частности, в Пестречинском районе отремонтируют мост через суходол у села Чита на 16+880 км автодороги Пестрецы — Чита — Янцевары. В Дрожжановском районе запланирован ремонт моста через реку Малая Цильна на 0+800 км подъездной дороги к селу Малый Убей.

В Аксубаевском районе будет отремонтирован мост через реку Большая Сульча на 2+125 км автодороги Чистополь — Аксубаево — Нурлат — Старое Мокшино. В Тукаевском районе предполагается ремонт моста через ручей на 10+387 км автомобильной дороги Князево — Казиле — Старое Абдулово — Торнаташ.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.