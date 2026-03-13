В Татарстане по нацпроекту отремонтируют 16 участков автодорог опорной сети РФ

В Татарстане по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в этом году отремонтируют 16 участков региональных автодорог, входящих в опорную сеть России. Их общая протяженность – более 30 км, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«В Татарстане общая протяженность автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть России, составляет 1447,5 км. Они соединяют города и административные центры республики, обеспечивают подъезды к Казани, а также к важным транспортным узлам – аэропортам, железнодорожным станциям и внутренним водным путям», – отметили в министерстве.

В этом году планируется отремонтировать участок автодороги Набережные Челны – Заинск – Альметьевск от 0+000 км до 5+208 км в Тукаевском районе.

Кроме того, будут отремонтированы дороги Чистополь – Аксубаево – Нурлат в Аксубаевском районе, Актаныш – Муслюмово в Актанышском районе, Алексеевское – Высокий Колок в Алькеевском районе и Базарные Матаки – Болгар в Спасском районе.

Ремонт позволит поддержать их нормативное состояние на уровне 85%.