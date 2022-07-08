В Татарстане по нацпроекту отремонтированы три участка региональных дорог

В Татарстане по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» завершен ремонт на трех участках региональных автомобильных дорог, расположенных вокруг Альметьевска. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Отремонтирован участок протяженностью 1,8 километра автодороги Альметьевск – Муслюмово от 53,7 до 55,5 км, отрезок длиной 1,6 километра дороги Бугульма – Лениногорск от 3,455 до 5,1 км, а также участок протяженностью 3,5 километра автодороги Набережные Челны – Заинск – Альметьевск с 5,208 по 8,8 км на левой стороне.

«На всех объектах выполнены работы по укладке выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, устройству верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона и укрепление обочин щебнем или асфальтогранулятом на общей площади 53 323 кв. метра», – отметили в министерстве.

Кроме того, на каждом участке рабочие нанесут разметку, установят дорожные знаки и сигнальные столбики для безопасного движения.

При этом на объектах также проведены индивидуальные работы исходя условий местности или загруженности дороги. Так, на автодороге Набережные Челны – Заинск – Альметьевск сделано уширение, отремонтированы три круглые железобетонные водопропускные трубы. На дороге Бугульма – Лениногорск предварительно проведены работы по фрезерованию существующего асфальтобетонного покрытия.