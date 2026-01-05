В Татарстане по нацпроекту отремонтированы дороги, ведущие к образовательным учреждениям

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в столице Татарстана в 2025 году реализованы значимые проекты по развитию дорожной инфраструктуры, ведущей к образовательным учреждениям. Успешно достигнуты 100-процентные показатели по устройству и восстановлению дорожных покрытий на всех запланированных объектах. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Основными направлениями развития стали следующие мероприятия, направленные на обеспечение комфортных и безопасных условий для учащихся, преподавателей и родителей, а также на улучшение качества жизни населения:

проведение капитального ремонта улицы Курашова (от ул. Айвазовского до ул. Волкова) в Вахитовском районе Казани гарантировало безопасный и комфортный подъезд к Лицею №131. В рамках ремонта было выполнено полное обновление дорожного покрытия, укладка новой разметки, установка дорожных знаков и элементов организации дорожного движения, что повысило уровень безопасности и удобства для участников движения.

капитальный ремонт улицы Товарищеской (от ул. Амирхана Еники до ул. Достоевского) в Вахитовском районе Казани обеспечил безопасный доступ к школе №98 «Новатор». В ходе работ провели полную реконструкцию дорожного полотна, обновили инфраструктурные элементы.

капитальный ремонт ул. Рахимова (от ул. Васильченко до ул. Ютазинской) в Московском районе Казани обеспечил надежное и долговечное дорожное покрытие для библиотеки №22. Были осуществлены работы по укреплению дорожного покрытия, установке новой дорожной разметки и знаков, что способствует повышению уровня безопасности и комфорта пользователей.

Проведенные работы позволили значительно повысить уровень безопасности, комфорта и доступности данных объектов для участников дорожного движения. В рамках модернизации дорожной сети выполнены проекты, обеспечивающие соответствие условий современным требованиям по качеству и безопасности.

«Анализ итогов деятельности подтверждает, что комплексный подход к развитию дорожной инфраструктуры вокруг образовательных учреждений является ключевым фактором в формировании безопасной, комфортной и современной транспортной среды в Республике Татарстан. Дальнейшие меры в данной области будут способствовать укреплению положительных тенденций и обеспечению развития безопасности», – отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Ранис Файзуллин.