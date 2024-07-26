В Татарстане по нацпроекту отремонтирована подъездная дорога к поселку Кирово

Фото: пресс-служба Миндортранса РТ

В Верхнеуслонском районе РТ по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтирован участок подъезда к поселку Кирово протяженностью более 1 км. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Выполнено уширение основания дорожной одежды площадью 595 кв. метров с устройством слоя из щебёночно-песчаной смеси», – говорится в сообщении.

Рабочие также укрепили обочины на площади 1,9 тыс. кв. метров щебеночной смесью.

Кроме того, дорожники отремонтировали примыкающие к автодороге съезды и обочины.

На всем протяжении дороги подъезд к поселку Кирово установили освещение.

Национальные проекты запущены в России в 2019 году по поручению Президента РФ Владимира Путина.