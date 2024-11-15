В Татарстане по нацпроекту отремонтирована дорога Мамадыш – Тюлячи

В Татарстане отремонтирован участок автодороги Мамадыш – Тюлячи протяженностью 1,2 км. Работы проведены по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» на отрезке 2,2 – 3,5 км в Мамадышском районе, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Дорожники уложили выравнивающий слой покрытия из асфальтобетонной смеси, верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона на площади более 9 тыс. кв. метров, укрепили обочины щебнем», – отметили в министерстве.

Всего в этом году по нацпроекту на региональных автодорогах ремонт проведен на 53 объектах общей протяженностью более 70 км. Финансирование составило 2,2 млрд рублей.

Национальные проекты запущены в России в 2019 году на основании «майских указов» Президента РФ Владимира Путина.