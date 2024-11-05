В Татарстане по нацпроекту отремонтирована дорога Малая Шильна – Большая Шильна

В Татарстане капитально отремонтирован участок автодороги Малая Шильна – Большая Шильна протяженностью 3 км. Работа проведена по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Тукаевском районе на отрезке 0,00 – 3,06 км, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Фото: пресс-служба Миндортранса РТ

«На объекте выполнены работы по устройству выравнивающего слоя из черного щебня. Нижний слой покрытия сделан из асфальтобетона, верхний – из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси на площади более 24 кв. метров», – отметили в министерстве.

Кроме того, дорожники укрепили обочины асфальтогранулятом.

Национальные проекты запущены в России в 2019 году на основании «майских указов» Президента РФ Владимира Путина.