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В Татарстане по нацпроекту отремонтирована дорога Малая Шильна – Большая Шильна
В Татарстане капитально отремонтирован участок автодороги Малая Шильна – Большая Шильна протяженностью 3 км. Работа проведена по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Тукаевском районе на отрезке 0,00 – 3,06 км, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.
«На объекте выполнены работы по устройству выравнивающего слоя из черного щебня. Нижний слой покрытия сделан из асфальтобетона, верхний – из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси на площади более 24 кв. метров», – отметили в министерстве.
Кроме того, дорожники укрепили обочины асфальтогранулятом.
Национальные проекты запущены в России в 2019 году на основании «майских указов» Президента РФ Владимира Путина.
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