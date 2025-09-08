В Татарстане по нацпроекту отремонтирована автодорога Потапово – Тумбарла

В Бавлинском районе РТ отремонтирован участок автодороги Потапово – Тумбарла – Татарский Кандыз протяженностью 2,4 км. Работы проведены по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» на отрезке 5 – 7,4 км, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Фото: пресс-служба Миндортранса РТ

«Дорожники уложили выравнивающий слой из асфальтобетонной мелкозернистой смеси, а верхний слой покрытия – из асфальтобетонной смеси на площади более 14 тыс. кв. метров», – говорится в сообщении.

Кроме того, рабочие укрепили обочины асфальтогранулятом и нанесли дорожную разметку.

В этом году в Татарстане по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» проведут ремонтные работы на 131 объекте общей протяженностью более 200 км. В том числе будет отремонтировано 13,5 км региональных дорог.