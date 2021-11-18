В Татарстане по нацпроекту отремонтирован участок дороги Шушмабаш — Сердебаш длиной 6 км

В Арском районе Татарстана капитально отремонтирован участок дороги Шушмабаш — Сердебаш от 0 км до 6 км. Работы выполнены по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Специалисты стабилизировали грунт, устроили основание из щебеночно-песчаной смеси, уложили нижний слой покрытия из пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси и верхний слой — из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона. Выполнено устройство 350 метров монолитных лотков для обеспечения стока воды, построены три металлические гофрированные трубы», — отметили в министерстве.

Кроме того, рабочие укрепили обочины по 1,5 метра с каждой стороны, установили металлическое барьерное ограждение протяженностью 1068 метров, 251 сигнальный столбик и 130 дорожных знаков, нанесли разметку, а также обустроили две остановочные площадки.

Дорожники также построили подъезд к населенному пункту Нуса длиной 760 метров, обеспечив таким образом выезд на дорогу Шушмабаш — Сердебаш. Генеральным подрядчиком работ является «Татавтодор».

Региональная автомобильная дорога имеет две полосы движения и ширину проезжей части семь метров. По ней курсируют межмуниципальные и школьные автобусы.

Национальные проекты реализуются в России с начала 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

Фотографии пресс-службы Миндортранса РТ.