Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане по нацпроекту отремонтирован участок дороги М7 — Баландыш длиной 3,2 км
В Тюлячинском районе Татарстана капитально отремонтирован участок автодороги М7 «Волга» — Баландыш протяженностью 3,2 километра. Работы проведены по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» на участке 6+723 — 10+000 км, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.
«На объекте выполнено устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси и верхнего слоя из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси на площади 23 тыс. кв. метров, укреплены обочины щебнем», — отметили в министерстве.
Кроме того, рабочие установили 31 дорожный знак, 108 сигнальных столбиков и металлическое барьерное ограждение протяженностью 352 метра.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»