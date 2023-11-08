В Татарстане по нацпроекту отремонтирован участок дороги М7 — Баландыш длиной 3,2 км

В Тюлячинском районе Татарстана капитально отремонтирован участок автодороги М7 «Волга» — Баландыш протяженностью 3,2 километра. Работы проведены по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» на участке 6+723 — 10+000 км, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«На объекте выполнено устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси и верхнего слоя из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси на площади 23 тыс. кв. метров, укреплены обочины щебнем», — отметили в министерстве.

Кроме того, рабочие установили 31 дорожный знак, 108 сигнальных столбиков и металлическое барьерное ограждение протяженностью 352 метра.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.