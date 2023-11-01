В Татарстане по нацпроекту отремонтирован участок дороги Казань – Шемордан длиной 2 км

В Тюлячинском районе Татарстана отремонтирован участок автодороги Казань – Шемордан протяженностью более 2 км, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Уложен выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси и верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона, укреплены обочины асфальтогранулятом», – отметили в министерстве.

Ремонт проведен по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на участке от 65+575 по 67+624 км. Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.