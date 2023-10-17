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В Татарстане по нацпроекту отремонтирован участок дороги Каменка – Дубъязы – Большая Атня
В Татарстане по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтирован участок автодороги Каменка – Дубъязы – Большая Атня протяженностью 2,3 км, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.
«Выполнены укладка выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона на площади 16,4 тыс. кв. метров, укрепление обочин щебнем», – отметили в министерстве.
Работы проведены в Высокогорском районе на участке региональной дороги от 19+965 по 22+265 км.
Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.
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