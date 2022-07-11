В Татарстане отремонтировали участок дороги Чистополь – Аксубаево – Нурлат протяженностью 2,5 километра. Работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» провели на участке с 11,795 по 14,295 км.

Рабочие обновили асфальтобетонное покрытие на площади 17,5 тыс. кв. метров, а также расширили проезжую часть, нанесли на дорогу разметку и укрепили обочины щебнем, сообщили в пресс-службе Миндортранса РТ.

Общая протяженность дорог, которые в этом году в республике отремонтируют по нацпроекту, составляет 31,5 километра, на эти цели направлено более 488 млн рублей.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.