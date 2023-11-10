В Татарстане по нацпроекту отремонтирован участок дороги Бугульма – Лениногорск

В Татарстане завершен ремонт участка автодороги Бугульма – Лениногорск протяженностью 3,4 км. Работы проведены по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» на отрезке от 0+000 по 3+434 км в Бугульминском районе, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Выполнены работы по устройству выравнивающего, нижнего и верхнего слоев из асфальтобетонной смеси, укреплению обочин щебеночно-песчаной смесью, демонтаж существующих труб и устройство новых гофрированных труб», – отметили в министерстве.

Кроме того, рабочие установили дорожные знаки, сигнальные столбики и создали искусственные неровности.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.