В Татарстане по нацпроекту отремонтирован участок дороги Ашитбаш — Шушмабаш длиной 2,5 км

В Татарстане капитально отремонтирован участок автодороги Ашитбаш — Шушмабаш — Карадуван протяженностью около 2,5 километра. Работы проведены по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» на отрезке 0+043 — 2+489 км в Арском районе, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«На объекте выполнены работы по устройству нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси и верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Укреплены обочины щебнем», — отметили в министерстве.

Кроме того, рабочие установили 20 дорожных знаков, шесть сигнальных столбиков и нанесли дорожную разметку.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.