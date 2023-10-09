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В Татарстане по нацпроекту отремонтирован участок дороги Ашитбаш — Шушмабаш длиной 2,5 км
В Татарстане капитально отремонтирован участок автодороги Ашитбаш — Шушмабаш — Карадуван протяженностью около 2,5 километра. Работы проведены по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» на отрезке 0+043 — 2+489 км в Арском районе, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.
«На объекте выполнены работы по устройству нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси и верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Укреплены обочины щебнем», — отметили в министерстве.
Кроме того, рабочие установили 20 дорожных знаков, шесть сигнальных столбиков и нанесли дорожную разметку.
Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.
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