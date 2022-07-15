В Татарстане по нацпроекту отремонтировали участки двух региональных дорог длиной 4,4 км

В Татарстане по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» завершен ремонт участков двух региональных автодорог. Общая протяженность отремонтированных участков составила 4,4 километра, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

На автодороге Чистополь — Аксубаево — Нурлат специалисты провели дорожные работы на участке с 48,48 по 50,48 км протяженностью 2 километра. «Здесь расширена проезжая часть, уложен выравнивающий слой из черного щебня и асфальтобетонной смеси, проведено устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона на площади 14,6 тыс. кв. метров и укреплены обочины», — отметили в министерстве.

Кроме того, реконструирован участок дороги Алексеевское — Высокий Колок с 13,75 по 16,15 км протяженностью 2,4 километра. Рабочие уложили выравнивающий слой из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, провели устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона на площади более 19 тыс. кв. метров, а также укрепили обочины. Объекты уже введены в эксплуатацию.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.