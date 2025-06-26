В Татарстане по нацпроекту отремонтировали дорогу Муслюмкино – Билярск

В Алексеевском районе РТ по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» отремонтировали участки дороги Муслюмкино – Билярск общей протяженностью более 2,8 км. Работы проведены на отрезках 9-10,7 и 14,5-15,7 км, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Выполнены работы по укладке выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, устройству верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона площадью 20 тыс. кв. метров», – говорится в сообщении.

Рабочие также укрепили обочины асфальтогранулятом на площади более 8 тыс. кв. метров и нанесли дорожную разметку.

В Татарстане в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» проведут дорожные работы на 131 объекте общей протяженностью более 200 км. В том числе отремонтируют 13,5 км региональных дорог.