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В Татарстане по нацпроекту отремонтировали дорогу Курмыш – Чувашская Менча
В Нурлатском районе РТ завершен ремонт участка автодороги Курмыш – Чувашская Менча протяженностью 2,9 км. Работы проведены по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» на отрезке 0+000 – 2+920 км, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.
«Выполнено устройство выравнивающего и верхнего слоя из асфальтобетонной смеси, укреплены обочины щебеночно-песчаной смесью, уложены стальные водопропускные трубы», – отметили в министерстве.
Кроме того, рабочие установили дорожные знаки, создали искусственные дорожные неровности и установили металлические барьерные ограждения.
Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по решению Президента РФ Владимира Путина.
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