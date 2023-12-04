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Общество 4 декабря 2023 23:36

В Татарстане по нацпроекту отремонтировали дорогу Курмыш – Чувашская Менча

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В Нурлатском районе РТ завершен ремонт участка автодороги Курмыш – Чувашская Менча протяженностью 2,9 км. Работы проведены по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» на отрезке 0+000 – 2+920 км, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Выполнено устройство выравнивающего и верхнего слоя из асфальтобетонной смеси, укреплены обочины щебеночно-песчаной смесью, уложены стальные водопропускные трубы», – отметили в министерстве.

Кроме того, рабочие установили дорожные знаки, создали искусственные дорожные неровности и установили металлические барьерные ограждения.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по решению Президента РФ Владимира Путина.

#нацпроекты #национальные проекты
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