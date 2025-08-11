В Татарстане по нацпроекту отремонтировали дорогу «Казань – Ульяновск» – Камское Устье

Фото: пресс-служба Миндортранса РТ

В Камско-Устьинском районе Татарстана по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» завершен ремонт автомобильной дороги «Казань – Ульяновск» – Камское Устье. Речь идет об участке от км 54,5 до км 56,6 протяженностью более 2 километров, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Выполнены работы по фрезерованию изношенного асфальтобетонного покрытия, устройству выравнивающего слоя из А16НН и верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-8, а также укреплению обочин щебнем марки М-400. Также установлены дорожные знаки, нанесена дорожная разметка и пешеходная дорожка.

Фото: пресс-служба Миндортранса РТ

Ремонт выполнила подрядная организация АО «Татавтодор».

В прошлом, 2024 году по нацпроекту на данной автодороге также был отремонтирован участок км 31,5 – км 38,0 протяженностью 6,4 километра. Эти мероприятия обеспечивают граждан транспортной инфраструктурой нового качества, что соответствует целям реализации национального проекта.