В Татарстане по нацпроекту отремонтировали дорогу Алексеевское — Билярск

В Татарстане отремонтировали участок от 2+200 до 2+508 км региональной дороги Алексеевское — Билярск. Работы проведены по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Алексеевском районе республики, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Дорожники уложили выравнивающий и верхний слои покрытия проезжей части. Для выравнивающего слоя использовалась асфальтобетонная смесь. Щебеночно-мастичный асфальтобетон применен в верхнем слое покрытия», — отметили в министерстве.

Кроме того, рабочие провели отсыпку обочин и нанесли горизонтальную дорожную разметку.

Национальные проекты в их нынешнем виде были запущены в России в 2019 году по поручению Президента РФ Владимира Путина.