В Татарстане по нацпроекту отремонтировали более 50 км трассы Казань – Оренбург

В Татарстане обновили участки трассы Казань – Оренбург – Акбулак – граница с Республикой Казахстан общей протяженностью более 50 км. Ремонт и работы по содержанию дороги провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«После капитального ремонта введено более 6 км федеральной автодороги в Бавлинском районе. На участке с 340 по 346-й км проезжую часть расширили с двух до четырех полос движения. Специалисты заменили существующую дорожную одежду и уложили новую в границах полосы отвода», – говорится в сообщении.

При устройстве основания дорожной одежды на участке рабочие повторно использовали отфрезерованный асфальтобетон. Эта технология позволяет минимизировать негативное воздействие на окружающую среду.

Кроме того, здесь заменили восемь водопропускных труб, а для отвода поверхностных стоков установили прикромочные лотки.

Встречные потоки транспорта на расширенном отрезке трассы разделили барьерным ограждением. На всем протяжении участка автодороги обустроили линии электроосвещения, установили 180 дорожных знаков и нанесли разметку из термопластика.

Помимо капремонта специалисты обновили дорожное покрытие на шести участках автодороги общей протяженностью 44,5 км в Лаишевском, Чистопольском, Новошешминском и Бугульминском районах республики.

Рабочие уложили покрытие из асфальтобетонной смеси, подобранной по методу объемно-функционального проектирования с учетом особенностей климата и интенсивности движения.

В Татарстане проходит 393 км автодороги Р-239 Казань – Оренбург – Акбулак – граница с Республикой Казахстан. К концу дорожно-строительного сезона планируется завершить реконструкцию участка с 30 по 41 км в Лаишевском районе. После завершения работ в этом году трасса будет четырехполосной от Казани до Смолдеярово в Лаишевском районе.