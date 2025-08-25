news_header_top
Общество 25 августа 2025 12:04

В Татарстане по нацпроекту отремонтировали автодорогу Болгар – Танкеевка

Фото предоставлено Министерством транспорта и дорожного хозяйства РТ

В Спасском муниципальном районе РТ на участке км 7,3 – км 9,3 завершен ремонт автомобильной дороги Болгар – Танкеевка протяженностью 2 км и шириной проезжей части 7 м. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

На объекте провели работы по фрезерованию существующего асфальтобетонного покрытия, укладке выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси А16НН, устройству верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-11 площадью 14 тыс. кв. м, укреплению обочин щебнем с расклинцовкой асфальтогранулятом на площади более 5 тыс. кв. м и нанесению дорожной разметки.

Отметим, дорога обеспечивает подъезд к г. Болгару и Болгарскому государственному историко-архитектурному музею-заповеднику.

Работы проводились в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

#Минтранс рт #ремонт дорог #нацпроекты #национальные проекты #Спасский район РТ
