В Татарстане по нацпроекту отремонтировали автодорогу Азнакаево – Ютаза – М5

Фото: пресс-служба Миндортранса РТ

В Татарстане по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» отремонтирован участок автодороги Азнакаево – Ютаза – М5 протяженностью 2,8 километра. Работы проведены в Ютазинском районе республики на отрезке 29,7 – 32,5 км, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Реализация проекта на данном участке направлена на улучшение транспортной доступности населенных пунктов Ютазинского района, повышение безопасности дорожного движения и снижение износа транспортных средств за счет более качественного дорожного покрытия», – говорится в сообщении.

Рабочие обновили дорожное покрытие на площади более 20 тыс. кв. метров в два этапа: сначала уложили выравнивающий слой из асфальтобетонной мелкозернистой смеси, а затем – верхний слой из щебеночно мастичного асфальтобетона.

Кроме того, специалисты обустроили тротуары и провели дополнительные работы по укреплению обочин асфальтогранулятом на площади 7,7 тыс. кв. метров.

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