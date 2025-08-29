В Татарстане по нацпроекту отремонтировали автодорогу Агрыз – Красный Бор

В Татарстане завершен ремонт участка автодороги Агрыз – Красный Бор протяженностью более 3,3 километра. Работы проведены в Агрызском районе на отрезке 7,9 – 11,2 км по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«На объекте уложили выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси. Устройство верхнего слоя выполнили из асфальтобетонного покрытия на площади более 2 тыс. кв. метров. Укрепили обочины щебнем и асфальтогранулятом на площади более 6 тыс. кв. метров, нанесли дорожную разметку», – отметили в министерстве.

В Татарстане на национальный проект «Инфраструктура для жизни» в этом году выделено более 14 млрд рублей, в том числе 7 млрд рублей – из федерального бюджета. В нормативное состояние будет проведено более 150 километров региональных автодорог, а также искусственные сооружения.