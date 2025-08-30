В Татарстане по нацпроекту отремонтировали 10 школ

В Республике Татарстан по национальному проекту «Молодежь и дети» предусмотрено строительство двух школ в Казани и Набережных Челнах, сроки реализации – 2025-2027 годы.

Отремонтированы школы в Казани и 9 районах Татарстана (по одному объекту в Азнакаевском, Аксубаевском, Актанышском, Алькеевском, Арском, Балтасинском, Бугульминском, Высокогорском, Тюлячинском районах). Благодаря обновлениям объекты образования оснащены необходимым технологическим оборудованием. При капитальном ремонте в зданиях заменили школьную мебель, оборудование предметных кабинетов (лаборатории кабинетов физики, химии, биологии и т.д.). Также обновлена оргтехника, оборудование для пищеблоков, спортивных залов.

На данный момент проведен ремонт здания учебного корпуса Сармановского аграрного колледжа и общежития Набережночелнинского политехнического колледжа (первый этап), которые включены в федеральную программу «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».

Как ранее отметил министр образования Ильсур Хадиуллин: «Участие в национальных проектах, реализация федеральных и республиканских программ и решений Раиса РТ Рустама Минниханова позволили создать в Татарстане новые места в школах и детсадах, центры дополнительного образования, подготовки и развития профессионального мастерства, отремонтировать спортивные залы, обновить материально-техническую базу, обеспечить образовательные организации высокоскоростным интернетом».

Также в Татарстане благодаря национальному проекту «Семья» построят детсад на 340 мест в деревне Куюки Пестречинского района РТ и на 260 мест – в поселке Октябрьский Зеленодольского района. Отремонтированы два детских сада г. Казани в текущем учебном году.