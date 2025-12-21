В Татарстане по нацпроекту организовали свыше 1,8 тыс. мероприятий для пожилых людей

День казанского жизнелюба в 2025 году

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В завершающемся 2025 году в 45 муниципалитетах и городских округах Татарстана для пожилых граждан были доступны более 1,8 тыс. занятий, организованных в рамках программы «Активное долголетие» национального проекта «Семья». Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Программа нацелена на повышение жизненной активности граждан старшего поколения. Почти 480 тыс. пожилых татарстанцев оказались вовлечены в спортивные и досуговые мероприятия с ее помощью.

Для информирования представителей старшего поколения об активностях, мерах поддержки и экскурсиях по льготным условиям на сайте zabota-tatar.ru создан специальный раздел «Алтын еллар – Золотые годы», рассказали в профильном министерстве.

В этом разделе размещена интерактивная карта с информацией об организациях, на базе которых проводятся различные мероприятия для пенсионеров. Среди них имеются занятия спортом, танцами и вокалом, творческие мастер-классы, образовательные занятия и так далее. На многие из подобных событий можно записаться онлайн.

Помимо прочего, каталог мер социальной поддержки, содержащий 26 наименований, дает возможность пожилым людям сразу же подать заявление, добавили в ведомстве.