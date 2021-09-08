В Татарстане по нацпроекту обновят изношенные участки подъездной дороги к Верхнему Услону

В Татарстане отремонтируют подъездную автодорогу к селу Верхний Услон по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Дорожники обновят наиболее изношенные участки общей протяженностью 2,5 км, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«В Верхнеуслонском районе завершается ремонт подъездной автомобильной дороги к селу Верхний Услон. Уложен верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона, щебнем укреплены обочины по 2,5 метра с каждой стороны», – отметили в министерстве.

Кроме того, специалисты установили барьерные ограждения протяженностью 160 метров и оборудовали две новые остановочные площадки, одна из которых – с автопавильоном. Им осталось установить 17 дорожных знаков и нанести разметку.

Автомобильная дорога имеет две полосы движения и ширину проезжей части семь метров. Это единственная дорога с твердым покрытием, которая ведет к Верхнему Услону. По ней проходят школьные автобусные маршруты.

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Татарстане в этом году отремонтируют 96,7 км региональных автодорог.

Национальные проекты реализуются в России с начала 2019 года в соответствии с так называемым «майским» указом Президента РФ Владимира Путина.

Фотографии пресс-службы Миндортранса РТ.