В Татарстане по нацпроекту обновили участок дороги Чистополь – Нижнекамск длиной 2,2 км

В Татарстане дорожники отремонтировали участок автодороги Чистополь – Нижнекамск протяженностью 2,2 км. Работы проведены на отрезке с 73,7 по 75,9 км по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Нижнекамском районе, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Рабочие уложили верхний слой покрытия из высокопрочного асфальтобетона, восстановили и закрепили оси трассы, укрепили обочины по 1,5 метра с каждой стороны», – отметили в министерстве.

Кроме того, специалисты выполнили работы, необходимые для обеспечения безопасности движения. В частности, они установили 17 дорожных знаков, 20 сигнальных столбиков и нанесли разметку. Генеральным подрядчиком работ выступило АО «Татавтодор».

Региональная автомобильная дорога Чистополь – Нижнекамск имеет две полосы движения и ширину проезжей части восемь метров. По ней проходят межмуниципальные автобусные и школьные маршруты.

В этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Татарстане отремонтируют 96,7 км региональных автодорог, что позволит достичь 48,2% их нормативного состояния.

Национальные проекты реализуются в России с начала 2019 года в соответствии с «майским» указом Президента РФ Владимира Путина.