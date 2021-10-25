В Татарстане по нацпроекту обновлен изношенный участок дороги Базарные Матаки – Болгар

В Татарстане дорожники отремонтировали изношенный участок автодороги Базарные Матаки – Болгар протяженностью 1 км. Работы проведены по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Спасском районе, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Рабочие уложили верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона на полимерно-битумном вяжущем, укрепили обочины по 1,5 метра с каждой стороны, нанесли дорожную разметку», – отметили в министерстве.

Региональная автомобильная дорога имеет две полосы движения и ширину проезжей части 8–9,5 метра. По ней проходит туристический маршрут до города Болгара, а также курсируют школьные и межрегиональные автобусы.

Национальные проекты реализуются в России с начала 2019 года в соответствии с «майским» указом Президента РФ Владимира Путина.

Фотографии пресс-службы Миндортранса РТ