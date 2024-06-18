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Общество 18 июня 2024 18:17

В Татарстане по нацпроекту обновили дорогу Чистополь – Аксубаево – Нурлат

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В Татарстане отремонтирован участок автодороги Чистополь – Аксубаево – Нурлат протяженностью 1,3 км. Работы проведены по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

«На объекте предусмотрены укладка выравнивающего слоя из черного щебня и асфальтобетонной смеси, устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона, укрепление обочин. Работы завершены», – сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Фото: пресс-служба Миндортранса РТ

Ремонт выполнен на участке региональной дороги от 47+170 до 48+480 км в Аксубаевском районе республики.

Национальные проекты запущены в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента РФ Владимира Путина.

#нацпроекты #национальные проекты #ремонт дороги
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