В Татарстане на 451 объекте применили новые технологии по нацпроекту

В Татарстане с 2019-го по 2024 год по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» новые технологии и материалы применили на 451 объекте. Среднее достижение этого показателя нацпроекта составляет 92,6%, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«В прошлом году на всех объектах нацпроекта выполнены мероприятия с использованием новых материалов из Реестра новых и наилучших технологий. Работы с применением таких методов выполнялись на 113 км автомобильных дорог и 21 мостовом сооружении», – говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что использование таких материалов увеличивает долговечность дорожного покрытия и снижает время на работы. Например, с 2019 по 2024 год на автодорогах внедрены полимерно-битумные вяжущие при устройстве слоев покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

В этом году дорожные мероприятия в Татарстане продолжатся по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

С этого года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер. В Татарстане будут реализованы 12 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в рамках них будет направлено 59 млрд рублей.