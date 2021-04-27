В Татарстане по нацпроекту начался ремонт четырех улиц и 10 региональных дорог

В Татарстане начались работы на четырех городских улицах и десяти региональных дорогах по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин на брифинге в Кабинете Министров республики.

«Выполнение работ составляет около 30%. Законтрактовано 98 объектов из 99», — рассказал спикер.

В настоящее время восстановление изношенных слоев дорожного покрытия ведется на участках таких дорог, как Алексеевское — Высокий Колок в Алексеевском и Алькеевском районах, подъезд к городу Елабуга и Елабуга — Гари — Абалач в Елабужском районе, Лубяны — Бажениха в Кукморском районе, М7 — Бизяки в Мензелинском районе, Базарные Матаки — Мамыково в Нурлатском районе, Ким — Кузнечиха — Лесная Хмелевка и Базарные Матаки — Болгар в Спасском районе.

«Общая сумма финансирования нацпроекта в этом году составляет 12,1 млрд рублей, в том числе 9,1 млрд рублей — средства федерального бюджета, более 3 млрд рублей — республиканского. Отдельно еще 370 млн рублей направляется на развитие информационных транспортных систем в области дорожного хозяйства», — отметил Чукин.

В этом году по нацпроекту будет отремонтировано 96,7 километра региональных дорог на более 1,3 млрд рублей республиканского бюджета. В Казанской агломерации проведут ремонт 61,6 километра, включая 13,5 километра улиц Казани и 48,2 километра региональных дорог. На эти цели будет направлено 9,1 млрд рублей, в том числе 8,1 млрд рублей — из федерального бюджета.

В Набережночелнинской агломерации отремонтируют 48,4 километра дорог — 1,4 километра улиц Набережных Челнов и 47 километра региональных дорог. Финансирование работ составит почти 1,2 млрд рублей, из которых 470,5 млн рублей — средства федерального бюджета.

В Нижнекамской агломерации запланирован ремонт 11,1 километра дорог на 531,7 млн рублей. В частности, 483,7 млн рублей будет выделено из федерального бюджета.

Чукин подчеркнул, что за счет выделенного федерального финансирования продолжится строительство автодороги от улицы Несмелова до трассы М7 «Волга» через жилой комплекс «Серебряный бор» в Кировском районе Казани. На эти цели будет направлено свыше 3,2 млрд рублей.

Кроме того, продолжится реконструкция автодороги Казань — Шемордан на участке от 16,2 до 21,977 км в Пестречинском районе на 1,6 млрд рублей, а также строительство Большого Казанского кольца, на которое в этом году предоставлено из федерального бюджета более 2 млрд рублей.

По программе дорожных работ запланированы мероприятия по повышению безопасности дорожного движения. В частности, планируется строительство тротуаров на семи участках автодорог на общую сумму 73,2 млн рублей. По этой же программе обустроят освещение на 50 участках региональных дорог протяженностью более 85,1 километра, проходящих через населенные пункты в 31 районе.

Более того, на территории 34 районов появятся 132 искусственные неровности на примыканиях второстепенных дорог, улиц населенных пунктов, вблизи организаций обслуживания населения и образовательных организаций.

Национальный проект «Безопасные качественные дороги», как и другие нацпроекты, реализуется в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.