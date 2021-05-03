В Татарстане по нацпроекту начался капремонт автодороги Чистополь – Нижнекамск

В Татарстане дорожники приступили к капитальному ремонту автомобильной дороги Чистополь — Нижнекамск, которая проходит по поселку Большое Афанасово. Работы выполнят по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги», сообщает Миндортранс РТ.

Ремонт проходит на участке автодороги от 1,2 км до 2,436 км в Нижнекамском районе. Здесь рабочие уложат верхний слой дорожного покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона, рассчитанного по технологии объемного проектирования по новому ГОСТу.

«Уже демонтирован бортовой камень, снят старый верхний слой и уложен выравнивающий слой из черного щебня, — отметили в министерстве. — На этом участке расположен мост через приток Камы. Он тоже будет отремонтирован в рамках нацпроекта».

В Нижнекамской агломерации в этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» планируется отремонтировать 11,1 км. Это позволит достичь 74,4% нормативного состояния дорог агломерации.

Национальные проекты реализуются в России по инициативе Президента РФ Владимира Путина.