В Татарстане по нацпроекту начали строить развязку на дороге Столбище — Атабаево

В Лаишевском районе Татарстана началась реконструкция участка автомобильной дороги Столбище — Атабаево в месте примыкания к ней дороги аэропорт «Казань» — Столбище. Работы организованы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Протяженность участка составляет 543 метра. В этом месте появится транспортная развязка — «кольцо», что увеличит пропускную способность примыкания и безопасность дорожного движения.

Сейчас дорожники снимают поросший растениями верхний слой грунта с откосов насыпи существующего земляного полотна и демонтируют трубы.

Фото: пресс-служба Миндортранса РТ

В дальнейшем здесь выполнят работы по разборке существующего асфальтобетонного покрытия, устройству насыпи земляного полотна и подстилающего слоя из песка, а также «покрытию нижнего слоя из асфальтобетонной смеси А32НТ, верхнего слоя из ЩМА-16 и укреплению обочин».

Кроме того, запланирован ряд работ по обеспечению безопасности дорожного движения. Речь идет об установки 46 дорожных знаков и нанесении дорожной разметки.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.