В Татарстане по нацпроекту на модернизацию учреждений культуры направят более 370 млн

В 2025 году в Республике Татарстан реализуется федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». На проведение мероприятий в его рамках направят 371,16 млн рублей. Об этом сообщили в Минкульте РТ.

В рамках модернизации региональных и муниципальных библиотек будет сделан капитальный ремонт 2 муниципальных библиотек в Мамадышском муниципальном районе и библиотеки г. Казани, расположенной на ул. Побежимова, д. 47.

В Арском, Бугульминском и Кукморском муниципальных районах Республики Татарстан появятся 4 модельные муниципальные библиотеки.

Модернизация учреждений культурно-досугового типа запланирована в Мамадышском и Кукморском муниципальных районах.

В 2025 году запланировано провести капитальный ремонт филиала Детской школы искусств имени Салиха Сайдашева в Высокогорском муниципальном районе, здания конторы фабрики братьев Комаровых, где жил Н.В. Комаров (70-е гг. ХIX в.) в г. Кукморе, Театра юного зрителя в с. Вахитово.

В Билярском государственном историко-археологическом и природном музее-заповеднике и Краеведческом музее Кукморского муниципального района, Татарском академическом государственном театре оперы и балета имени Мусы Джалиля и Набережночелнинском государственном татарском драматическом театре имени Аяза Гилязова запланировано техническое оснащение.

Также в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья» предусмотрена государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, на общую сумму 3,3 млн рублей, а также государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, на общую сумму 7,6 млн рублей.

«У нас в прошлом году всех видов объектов социальной, культурной, инженерной инфраструктуры построено на 166 млрд – никогда такого не было. Это и нацпроекты, и наши республиканские проекты», – отметил Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов на встрече с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 3 марта 2025 года.