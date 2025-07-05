В Татарстане по нацпроекту на дорогах уложили более 1 млн кв.м верхнего слоя асфальта

В этом году в Татарстане по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» запланированы масштабные работы на 131 объекте общей протяженностью более 200 км. На сегодняшний день уже уложено более 1 млн кв. м. верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, что составляет 54% от общего объема, сообщили в пресс-службе Миндортранса РТ.

Так, работы выполнены:

- в Казанской агломерации (ремонт 27,2 км дорог) работы по устройству выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия выполнены на 78%

- в Набережночелнинской агломерации (ремонт 13,5 км дорог) мероприятия по устройству выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия выполнены на 74%.

- в Нижнекамской агломерации (ремонт 3,02 км дорог) работы по устройству выравнивающего слоя асфальта выполнены на 71%.

- на автомобильных дорогах регионального значения (ремонт 166,4 км) осуществлены мероприятия по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на 54%.

- работы по приведению в нормативное состояние мостовых сооружений (23 моста) выполнены на 39%.

Ранее сообщалось о капитальном ремонте 23 мостовых сооружений по нацпроекту.