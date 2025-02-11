В Татарстане по нацпроекту модернизируют 36 объектов коммунальной инфраструктуры

Фото: пресс-служба Минстроя РТ

В Татарстане продолжается реализация восьми федеральных и республиканских программ модернизации инженерных сетей. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя РТ.

Так, по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» планируется модернизовать 36 объектов. Сейчас готовится пакет документов для направления заявки в Минстрой России. Госконтракты предполагается заключить в апреле текущего года.

Кроме того, сформированы перечни объектов по республиканским программам «Обеспечение населения питьевой водой» и «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей и сооружений систем водоотведения». Проект соответствующего распоряжения Кабинета Министров РТ проходит процедуру согласования, уточнили в министерстве.

Помимо этого, ведется обследование объектов и подтверждение объемов работ по программе «Восстановление уличного освещения в населенных пунктах». Перечень объектов сформируют после проверки достоверности определения сметной стоимости.

Производится также сбор исходных данных для проектирования по республиканским программам «Установка блочно-модульных котельных и котлов наружного размещения, обеспечивающих теплоснабжение бюджетных учреждений» и «Реконструкция и строительство сетей газораспределения, внутридомовых сетей газопотребления, установка блочно-модульных котельных и котлов наружного размещения». После выполнения проектно-изыскательских работ и прохождения экспертизы будет установлена стоимость строительно-монтажных работ по каждому объекту.

По федеральному проекту «Современный облик сельских территорий» предполагается воплотить в жизнь две программы, в которые включены четыре объекта инженерной инфраструктуры. На данный момент проводятся конкурсные процедуры по определению подрядчика, госконтракты будут заключены в марте.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов анонсировал, что в ближайшие годы в республике будет уделено большое внимание состоянию жилищно-коммунального хозяйства.