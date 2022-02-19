В Татарстане по нацпроекту «Культура» откроются два центра культурного развития

В Татарстане — в Елабуге и Зеленодольске — в 2022 году планируется открыть два центра культурного развития. Их строительство по национальному проекту «Культура» начато в прошлом году. Об этом сообщает Министерство культуры РТ.

Центр в Елабуге рассчитан на 197 мест, в Зеленодольске — 199. Стоимость строительства центров составляет 287,9 млн рублей.

Всего в прошлом году в Татарстане по нацпроекту построены три дома культуры. Два их них находятся в Кукморском районе, один — в Мензелинском. Каждый рассчитан на 100 мест. Возведение зданий оценивается в 70,4 млн рублей.

Среди объектов, которые были охвачены нацпроектом в прошлом году, стали две школы искусств, расположенные в Кировском районе Казани. Капремонт музыкальной школы №2 и школы искусств №10 обошелся в 54,9 млн рублей.

В рамках нацпроекта государственную поддержку получили также учреждения культуры на селе. Так, 12,1 млн рублей был направлен лучшим 83 учреждениям и 75 сотрудникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений.

Кроме того, десять творческих любительских коллективов из Набережных Челнов, Азнакаевского, Бугульминского, Верхнеуслонского, Дрожжановского, Заинского, Нижнекасмкого, Новошешминского, Нурлатского районов получили гранты на 1,7 млн рублей.

Национальный проект «Культура» разработан в соответствии с указом Президента Российской Федерации Владимира Путина, реализуется в стране с 2019 года.