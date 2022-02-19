news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Культура
19 февраля 2022  08:00

В Татарстане по нацпроекту «Культура» откроются два центра культурного развития

news_top_970_100

В Татарстане — в Елабуге и Зеленодольске — в 2022 году планируется открыть два центра культурного развития. Их строительство по национальному проекту «Культура» начато в прошлом году. Об этом сообщает Министерство культуры РТ.

Центр в Елабуге рассчитан на 197 мест, в Зеленодольске — 199. Стоимость строительства центров составляет 287,9 млн рублей.

Всего в прошлом году в Татарстане по нацпроекту построены три дома культуры. Два их них находятся в Кукморском районе, один — в Мензелинском. Каждый рассчитан на 100 мест. Возведение зданий оценивается в 70,4 млн рублей.
Среди объектов, которые были охвачены нацпроектом в прошлом году, стали две школы искусств, расположенные в Кировском районе Казани. Капремонт музыкальной школы №2 и школы искусств №10 обошелся в 54,9 млн рублей.

В рамках нацпроекта государственную поддержку получили также учреждения культуры на селе. Так, 12,1 млн рублей был направлен лучшим 83 учреждениям и 75 сотрудникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений.

Кроме того, десять творческих любительских коллективов из Набережных Челнов, Азнакаевского, Бугульминского, Верхнеуслонского, Дрожжановского, Заинского, Нижнекасмкого, Новошешминского, Нурлатского районов получили гранты на 1,7 млн рублей. 

Национальный проект «Культура» разработан в соответствии с указом Президента Российской Федерации Владимира Путина, реализуется в стране с 2019 года.

 

#Национальные проекты #культура
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное