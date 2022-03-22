В Татарстане по нацпроекту капитально отремонтируют участок автодороги Лаишево — Чирпы

В Татарстане в этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» капитально отремонтируют участок автодороги Лаишево — Чирпы. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Ремонт будет проведен на участке автодороги с 8+225 по 11+275 км в Лаишевском районе республики. На проведение всех работ из республиканского бюджета будет направлено более 100 млн рублей.

«Дорожники выполнят работы по ремонту существующего асфальтобетонного покрытия с устройством верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Планируется также устройство водопропускных труб, а на участках высокой насыпи установка дорожных ограждений», — отметили в министерстве.

Кроме того, для безопасности движения специалисты установят новые дорожные знаки со светоотражающей поверхностью. Запланировано и переустройство автобусной остановки.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.