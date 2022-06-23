В Татарстане по нацпроекту капитально отремонтируют подъездную дорогу к Арску

В Татарстане по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» капитально отремонтируют участок подъездной автодороги к Арску. Работы проводятся на отрезке от 0 км до 4,5 км в Арском районе, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«На участке протяженностью 1 км заменят основание методом холодного ресайклинга и на всей протяженности выполнят устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси, верхнего слоя покрытия – из щебеночно-мастичного асфальтобетона на площади более 43 тыс. кв. метров. Обочины укрепят щебнем», – отметили в министерстве.

Кроме того, рабочие установят 127 дорожных знаков, 138 сигнальных столбиков, барьерные ограждения общей протяженностью 264 метра, нанесут разметку. На объекте также предусмотрены работы по переустройству инженерных коммуникаций.

Дорожники уже выполнили фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия, установили две водопропускные трубы.

На капремонт автодороги из республиканского бюджета выделено 215 млн рублей.

Всего в этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» будут отремонтированы региональные и местные автодороги общей протяженностью 91,3 км.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.