В Татарстане по нацпроекту капитально отремонтируют дорогу Ашитбаш – Шушмабаш – Карадуван

В Арском районе Татарстана по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» капитально отремонтируют участок автодороги Ашитбаш – Шушмабаш – Карадуван. Работы выполняются на отрезке от 12,5 до 16,3 км протяженностью 3,8 километра, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«В настоящее время ведутся строительство гофрированных труб, ремонт мостов и устройство основания методом холодного ресайклинга с добавлением щебня. На объекте также предусмотрены работы по переустройству линий электропередачи и газопровода», – отметили в министерстве.

Дорожники уложат нижний слой покрытия из асфальтобетонной смеси и верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона на общей площади более 26 тыс. кв. метров, а также укрепят обочины.

Кроме того, рабочие обустроят пешеходные тротуары и автобусные остановки, нанесут разметку, установят 200 дорожных знаков, 79 сигнальных столбиков и барьерное ограждение протяженностью 276 метров.

В Татарстане по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» к концу 2024 года доля региональных дорог, соответствующих нормативным требованиям, увеличится с 46,3% до 50%.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.