В Татарстане по нацпроекту капитально отремонтирована дорога Пестрецы — Чита — Янцевары

В Татарстане дорожники капитально отремонтировали участок автодороги Пестрецы — Чита — Янцевары протяженностью 7 километров. Ремонт проведен в Пестречинском районе по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«На площади 50 тыс. кв. метров специалисты уложили верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона, укрепили щебнем обочины по 1,5 метра с каждой стороны, оборудовали шесть автобусных павильонов», — отметили в министерстве.

Кроме того, рабочие установили 86 дорожных знаков, барьерные ограждения протяженностью 384 метра и 403 сигнальных столбика.

Региональная дорога имеет две полосы движения и ширину проезжей части семь метров.

Всего в этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Татарстане будет отремонтировано 96,7 километра региональных дорог. За счет этого доля дорог регионального значения в нормативном состоянии достигнет 48,2%.

Национальные проекты реализуются в России с начала 2019 года в соответствии с «майским» указом Президента РФ Владимира Путина.

Фотографии пресс-службы Миндортранса РТ.