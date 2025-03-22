В Татарстане по нацпроекту «Кадры» более 5 тыс. жителей пройдут обучение в этом году

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В текущем году в Татарстане продолжится реализация мероприятий по обучению отдельных категорий граждан. Освоить новую профессию татарстанцы смогут в рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости» национального проекта «Кадры». Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

На данный момент предоставлены семь образовательных программ от Национального исследовательского Томского государственного университета: 1С разработчик, UI-дизайн веб и мобильных приложений для организаций, обеспечение информационной безопасности в организации, оператор беспилотных авиационных систем, подготовка к полету и управление беспилотных авиационных систем, эколог предприятия, экскурсовод (гид).

Вышеуказанные образовательные программы реализуются как очно, так и с применением дистанционных технологий. Начало обучения запланировано во второй половине апреля. В текущем году планируется переобучить 5 089 жителей республики. Желающие изменить сферу деятельности смогут ознакомиться с перечнем востребованных на рынке труда профессий, насчитывающим 360 наименований, и выбрать для себя подходящий вариант.

Заявку на обучение могут подать неработающие мамы детей дошкольного возраста, работники под риском увольнения, граждане в возрасте 50 лет и старше и другие категории. В 2024 году возможность пройти обучения появилась также у граждан с инвалидностью и тех, кто фактически находится в отпуске по уходу за ребенком.

Напомним, ранее переобучение отдельных категорий граждан осуществлялось в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». В период с 2019 по 2024 год прошли профобучение почти 40 тыс. жителей Республики Татарстан. В прошлом году переобучились 4 385 человек. Они выучились на IT- и SMM-специалистов, менеджеров маркетплейсов, психологов, логистов, бухгалтеров, дизайнеров интерьера, графических дизайнеров, нутрициологов.