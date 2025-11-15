В Татарстане по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтировали 200 км автодорог
Масштабные проекты по развитию дорожной инфраструктуры в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» реализуются в Татарстане в 2025 году. На сегодняшний день по нацпроекту достигнуто 100% показателей по устройству и восстановлению дорожных покрытий на всех запланированных объектах.
Общая протяженность объектов составляет свыше 200 км, сумма работ – 14,2 млрд рублей, из которых 7,1 млрд выделено из федерального бюджета.
Основными направлениями реализации проекта стали городские агломерации, региональная и местная дорожная сеть.
В Казанской агломерации в текущем году отремонтировали автодороги общей протяженностью 21,8 км, из которых 7 км – улично–дорожная сеть г. Казани. Особо значимыми объектами капитального ремонта в г. Казани являются:
- ул. Октябрьская, от ул. Гагарина до ул. Восстания в Ново-Савиновском районе;
- ул. Декабристов, от ул. Воровского до ул. Восстания в Московском районе;
- ул. Рахимова, от ул. Васильченко до ул. Ютазинской в Московском районе.
В Набережночелнинской агломерации отремонтировали 11,3 км автодорог. Значимым для города объектом стал проспект Яшьлек, от проспекта Мира до проспекта Чулман.
В Нижнекамской агломерации на 2,99 км автодорог был выполнен капитальный ремонт:
- ул. Студенческой, от ул. Корабельной до ул. Р. Гайнуллина;
- ул. Лесной, от ул. Мурадьяна до ул. Гагарина.
Протяженность отремонтированных региональных дорог составила 164,7 км. Например, участки автомобильных дорог Казань – Йошкар–Ола – Большой Кульбаш – Дубъязы в Зеленодольском муниципальном районе РТ, Арбор – Шишинер в Балтасинском муниципальном районе, Алексеевское – Высокий Колок в Алькеевском муниципальном районе, Потапово – Тумбарла – Татарский Кандыз в Бавлинском муниципальном районе и др.
«Вопрос ремонта дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в республике держится на особом контроле. Реализуемые мероприятия обеспечивают повышение качества жизни населения и развитие экономики региона», – отметил начальник управления автомобильных дорог Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ Карим Нурмухаметов.
Выполнение мероприятий национального проекта «Инфраструктура для жизни» позволит достичь следующих целевых показателей:
- доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, составляет 52,23%;
- доля дорожной сети крупнейших городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, – 85,27%;
- доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям, – 85,18%.