В Татарстане по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтировали 200 км автодорог

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Масштабные проекты по развитию дорожной инфраструктуры в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» реализуются в Татарстане в 2025 году. На сегодняшний день по нацпроекту достигнуто 100% показателей по устройству и восстановлению дорожных покрытий на всех запланированных объектах.

Общая протяженность объектов составляет свыше 200 км, сумма работ – 14,2 млрд рублей, из которых 7,1 млрд выделено из федерального бюджета.

Основными направлениями реализации проекта стали городские агломерации, региональная и местная дорожная сеть.

В Казанской агломерации в текущем году отремонтировали автодороги общей протяженностью 21,8 км, из которых 7 км – улично–дорожная сеть г. Казани. Особо значимыми объектами капитального ремонта в г. Казани являются:

ул. Октябрьская, от ул. Гагарина до ул. Восстания в Ново-Савиновском районе;

ул. Декабристов, от ул. Воровского до ул. Восстания в Московском районе;

ул. Рахимова, от ул. Васильченко до ул. Ютазинской в Московском районе.

В Набережночелнинской агломерации отремонтировали 11,3 км автодорог. Значимым для города объектом стал проспект Яшьлек, от проспекта Мира до проспекта Чулман.

В Нижнекамской агломерации на 2,99 км автодорог был выполнен капитальный ремонт:

ул. Студенческой, от ул. Корабельной до ул. Р. Гайнуллина;

ул. Лесной, от ул. Мурадьяна до ул. Гагарина.

Протяженность отремонтированных региональных дорог составила 164,7 км. Например, участки автомобильных дорог Казань – Йошкар–Ола – Большой Кульбаш – Дубъязы в Зеленодольском муниципальном районе РТ, Арбор – Шишинер в Балтасинском муниципальном районе, Алексеевское – Высокий Колок в Алькеевском муниципальном районе, Потапово – Тумбарла – Татарский Кандыз в Бавлинском муниципальном районе и др.

«Вопрос ремонта дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в республике держится на особом контроле. Реализуемые мероприятия обеспечивают повышение качества жизни населения и развитие экономики региона», – отметил начальник управления автомобильных дорог Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ Карим Нурмухаметов.

Выполнение мероприятий национального проекта «Инфраструктура для жизни» позволит достичь следующих целевых показателей: