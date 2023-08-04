В Татарстане по нацпроекту идет ремонт дороги Каменка – Дубъязы – Большая Атня

В Атнинском районе Татарстана продолжается ремонт автомобильной дороги Каменка – Дубъязы – Большая Атня на участке км 41,5 – км 42,3. Ремонтные работы затронули участок дороги протяженностью 0,8 км.

Как сообщает пресс-служба Миндортранса РТ, на объекте в настоящее время уложили выравнивающий слой. Затем рабочие обустроят верхний слой покрытия и укрепят обочины щебнем.

Дорога будет соответствовать IV технической категории. Финансирование работ идет из бюджета РТ и составляет более 18 млн рублей.

Ремонт дороги проходит в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Всего в 2023 году по этому нацпроекту в республике ведутся работы на 133 объектах.

Национальные проекты реализуются в стране по инициативе и поручению Президента России Владимира Путина.

