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В Татарстане по нацпроекту идет ремонт дороги Каменка – Дубъязы – Большая Атня
В Атнинском районе Татарстана продолжается ремонт автомобильной дороги Каменка – Дубъязы – Большая Атня на участке км 41,5 – км 42,3. Ремонтные работы затронули участок дороги протяженностью 0,8 км.
Как сообщает пресс-служба Миндортранса РТ, на объекте в настоящее время уложили выравнивающий слой. Затем рабочие обустроят верхний слой покрытия и укрепят обочины щебнем.
Дорога будет соответствовать IV технической категории. Финансирование работ идет из бюджета РТ и составляет более 18 млн рублей.
Ремонт дороги проходит в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Всего в 2023 году по этому нацпроекту в республике ведутся работы на 133 объектах.
Национальные проекты реализуются в стране по инициативе и поручению Президента России Владимира Путина.
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