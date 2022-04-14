В Татарстане по нацпроекту «Экология» заготовлено 448 кг семян сосны, ели и лиственницы

В Татарстане с начала года по нацпроекту «Экология» заготовлено 448 кг семян хвойных пород. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

«В республике ведется заготовка семян хвойных пород в рамках национального проекта «Экология». Всего с начала 2022 года собрано 448 кг семян, из них сосны – 378 кг, ели – 65 кг и лиственницы – 5 кг», - уточнили в ведомстве.

Лидируют по заготовке семян Арский, Мамадышский, Сабинский и Мензелинский лесхозы. Сбор семян является дополнительным показателем регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» национального проекта «Экология». Всего в этом году лесоводам республики необходимо заготовить не менее 11,4 тыс. кг семян. Основная их масса будет собрана во втором полугодии.