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В Татарстане по нацпроекту «Экология» заготовили 12,7 тонны семян лесных растений
В Татарстане заготовили 12,7 тонны семян лесных растений. Из них 467 кг сосны, 231 кг ели, 15 кг лиственницы, 454 кг березы, 176 кг липы, 1,4 тонны ясеня и 10 тонн семян дуба. Работы по сбору семян проводились в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».
«В этом году план по заготовке семян был перевыполнен на 1,3 тонны, – рассказал министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров. – Сбор семенного материала велся на лесных участках и объектах лесного семеноводства. Эффективность лесовосстановления напрямую зависит от качества лесосеменного сырья, чему в Татарстане уделяют особое внимание. Все семена прошли проверку в Центре защиты леса РТ, получены сертификаты их качества».
В числе лидеров по сбору семян – специалисты Калейкинского, Кайбицкого, Буинского и Мензелинского лесхозов республики, сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.
Сбор семян является дополнительным показателем регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Всего в этом году было необходимо заготовить не менее 11,4 тонны семян.
Национальные проекты реализуются в стране по инициативе и поручению Президента РФ Владимира Путина.
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