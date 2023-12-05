В Татарстане по нацпроекту «Экология» заготовили 12,7 тонны семян лесных растений

В Татарстане заготовили 12,7 тонны семян лесных растений. Из них 467 кг сосны, 231 кг ели, 15 кг лиственницы, 454 кг березы, 176 кг липы, 1,4 тонны ясеня и 10 тонн семян дуба. Работы по сбору семян проводились в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

«В этом году план по заготовке семян был перевыполнен на 1,3 тонны, – рассказал министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров. – Сбор семенного материала велся на лесных участках и объектах лесного семеноводства. Эффективность лесовосстановления напрямую зависит от качества лесосеменного сырья, чему в Татарстане уделяют особое внимание. Все семена прошли проверку в Центре защиты леса РТ, получены сертификаты их качества».

В числе лидеров по сбору семян – специалисты Калейкинского, Кайбицкого, Буинского и Мензелинского лесхозов республики, сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.

Сбор семян является дополнительным показателем регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Всего в этом году было необходимо заготовить не менее 11,4 тонны семян.

Национальные проекты реализуются в стране по инициативе и поручению Президента РФ Владимира Путина.