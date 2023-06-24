В Татарстане по нацпроекту «Экология» возводятся дороги для лесопожарных автомобилей

В рамках национального проекта «Экология» в Татарстане за этот год возвели 35 километров и отремонтировали 155 километров дорог для лесопожарных автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.

«Их устраивают в дополнение к имеющейся сети лесных дорог, чтобы обеспечить проезд автотранспорта к водоемам и участкам, опасным в пожарном отношении. Работы по строительству и реконструкции дорог заключаются в корчевании пней, расчистке и выравнивании проезжей части, устройстве гатей, переездов через канавы, ручьи», — рассказал первый заместитель министра лесного хозяйства республики Ильгизар Зарипов.

Специалисты Алькеевского, Болгарского, Билярского, Ислейтарского, Камского, Мамадышского и Черемшанского лесхозов уже завершили работы. К 15 октября план исполнят в 31 лесничестве Татарстана.

Национальный проект «Экология», инициированный Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году, нацелен на повышение эффективности обращения с отходами и на кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, а также на сохранение уникальной флоры и фауны России.