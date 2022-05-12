В Татарстане по нацпроекту «Экология» восстановлены леса на 1,2 тыс. гектаров

В Татарстане по национальному проекту «Экология» проведено лесовосстановление и лесоразведение на площади 1,2 тыс. гектаров. Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.

«В Татарстане продолжается реализация регионального проекта „Сохранение лесов в РТ“ федерального проекта „Сохранение лесов“ национального проекта „Экология“. В республике по проекту выполнены работы по посадке лесных культур на площади 1,2 тыс. гектаров», — отметили в ведомстве.

В том числе искусственное лесовосстановление проведено на площади 1,1 тыс. гектаров, а лесоразведение — на 96 гектарах. Запланированный объем мероприятий по воспроизводству лесов выполнен в Азнакаевском, Альметьевском, Алькеевском, Арском, Бавлинском, Болгарском, Бугульминском, Лениногорском, Нижнекамском, Нурлатском, Пригородном, Сабинском и Черемшанском лесхозах.

Всего в 2022 году в Татарстане будет проведено лесовосстановление на площади 3,6 тыс. гектаров. Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.