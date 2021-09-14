В Татарстане по нацпроекту дорожники отремонтировали участок автодороги Уланово – Каратун
В Апастовском районе Татарстана по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировали участок региональной автодороги Уланово – Каратун. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.
«На отрезке от 32,2 до 33,8 км уложили верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона», – отметили в министерстве.
Рабочие также укрепили обочины по 1,5 метра с каждой стороны, установили барьерные ограждения протяженностью 12 метров и нанесли дорожную разметку.
Автомобильная дорога имеет две полосы движения и ширину проезжей части семь метров. Она соединяет Кайбицкий, Верхнеуслонский и Апастовский районы. По этой дороге проходят школьные и межмуниципальные автобусные маршруты.
В Татарстане в этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» будет отремонтировано 96,7 км региональных автодорог.
Национальные проекты реализуются в России с начала 2019 года в соответствии с так называемым «майским» указом Президента РФ Владимира Путина.
Фотографии пресс-службы Миндортранса РТ